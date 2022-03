Ecco perché serve ancora prudenza con il covid

"Serve prudenza e progressività nelle misure perché si potrebbe anche dover tornare indietro. Diciamo che questo virus ci darà ancora del filo da torcere". Lo ha ricordato il virologo Fabrizio Pregliasco dell'università di Milano ospite di 'Agorà' su RaiTre. "Avremo un andamento ondulante con la presenza della malattia a secondo della stagione ma dovremmo tenere conto di questo sovrarischio", ha aggiunto Pregliasco.

Lo stesso Pregliasco nei giorni scorsi aveva detto che "la pandemia non finirà con una dichiarazione ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità, perché non c'è un parametro" oggettivo in base al quale poterne decretare il termine. Ecco perché nella gestione di Covid-19 bisogna imparare un approccio nuovo: "La guerra di trincea è finita, ora bisogna passare alla convivenza".

"Sfortunatamente noi dovremo convivere con questo virus - le parole dell'esperto - che continuerà a darci noia nei prossimi 2-3 anni con un andamento probabilmente ciclico, nel senso che dovremo immaginarci contagi giornalieri compresi tra i 5mila e 100mila in base ai periodi". Insomma dovremo rassegnarci, "purtroppo, alla tolleranza di una certa quota di casi e stagionalmente anche di decessi, a un sovra-rischio per la presenza aggiuntiva di questa patologia che si somma a tutte le altre preesistenti", ha detto. La risalita della curva che stiamo osservando nelle ultime settimane rientra proprio in questo nuovo corso.

"Al di là di questo incremento delle infezioni, probabilmente dovuto alla sottovariante Omicron 2 contagiosissima, è possibile che a un certo punto - prevede il virologo - anche grazie al miglioramento delle condizioni meteo, ci sia un rasserenamento di questa casistica in crescita". Crescita "che comunque - precisa - non dovrebbe essere significativa in termini di effetti pesanti sulla salute, ricoveri e mortalità. Dovremmo andare lisci, ma per esserne certi è meglio aspettare una decina di giorni per capire bene se questo 'colpetto di coda' di Sars-CoV-2 sarà qualcosa di diverso o no".