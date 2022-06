Pregliasco: "Omicron5 contagiosissima, non bastano 3 dosi e aver fatto il covid"

Rialza la testa (per l'ennesima volta) il covid. Negli ultimi giorni tornano ad aumentare i posti occupati in ospedale da chi ha bisogno di assistenza. A Milano e in Lombardia si era arrivati a 0 morti. Ma il "sollievo" è stato di breve durata.

"Bisognerà preoccuparsene ancora per un po', purtroppo bisogna farlo perché ha una sua elevatissima contagiosità, ben superiore a morbillo e varicella. Omicron5 rialza e rialzerà i casi, continueremo ad averne di gravi, seppur in modo proporzionale". Così ha parlato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo milanese dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. Per non esser contagiati "da Omicron 5 non basta aver avuto il covid e l’avere fatto tre dosi", ha aggiunto Pregliasco a Radio1. Eppure c’è chi sostiene che ormai sia solo un’influenza. "Diciamo che Omicron 5 è quattro volte tanto un’influenza forte".

Siamo nel mezzo di una nuova ondata pandemica? "Siamo a metà strada, il picco ci sarà verso fine luglio". Capitolo mascherine: lei suggerisce di tenerle anche al mare? "Va indossata nei momenti di affollamento prima di andare sulla battigia, ad esempio all’ingresso degli stabilimenti", ha spiegato il virologo.