Pregliasco: "Scuole aperte, contagi covid in crescita fino a fine gennaio"

Crescita dei contagi fino alla fine di gennaio con la riapertura delle scuole. E' il parere del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, nel giorno della ripresa delle attività scolastiche in Italia. Intervistato da Cusano Italia Tv, il medico ha affermato che quella contro il covid "è una guerra di trincea", e che, come per tutti i virus respiratori e influenzali, la diffusione del sars-cov-2 è facilitata da "sbalzi termici, temperature basse, baci e abbracci del periodo delle festività".

Con la variante Omicron, secondo Pregliasco, a primavera "una grande quantità di persone avrà avuto il virus" ma nel frattempo è stata vaccinata. "Sarà qualcosa di vicino all'immunità di gregge", il commento dello scienziato, "quindi spero che le prossime ondate saranno meno pesanti, a meno che non arrivi un'altra variante".