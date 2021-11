Terza dose a 5 mesi, da stasera via libera alle prenotazioni in Lombardia

Tutto pronto. Da stasera, mercoledì 24 novembre, i cittadini lombardi potranno prenotare il richiamo del vaccino anti covid seguendo il nuovo intervallo di cinque mesi - e non più sei - stabilito dall'ultima direttiva del ministero della salute.

"Regione Lombardia - si legge in una nota del Pirellone - dà avvio alle prenotazioni delle dosi 'booster' di vaccino anti covid 19 per tutte le persone che rientrano nelle categorie per le quali la terza dose è già raccomandata e che abbiano superato i 5 mesi, 150 giorni, dal completamento di un ciclo vaccinale primario, come disposto dalle recenti indicazioni del Ministero della Salute".

"In questo momento, il nostro obiettivo primario - hanno sottolineato dall'unità di crisi - è mantenere sotto controllo la nuova ondata epidemica, evitando quanto più possibile la diffusione dei contagi. Le agende dei centri Vaccinali sono state ulteriormente ampliate per accogliere le richieste dei circa 2.000.000 di cittadini che attualmente hanno già superato l'intervallo minimo dei 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario. Le somministrazioni partiranno da domenica 28 novembre", hanno chiarito dalla regione, che martedì aveva fatto sapere di essere già al lavoro per riorganizzare la campagna vaccinale delle dosi booster, che chiaramente ora riguardano più pazienti.

"Tutti i cittadini di età maggiore di 40 anni, le persone a elevata fragilità, gli operatori sanitari e sociosanitari e i maggiorenni vaccinati con Johnson& Johnson - si legge ancora nella nota del Pirellone - possono prenotare la terza dose booster dopo 5 mesi, 150 giorni, dal completamento del ciclo primario di vaccinazione indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato".

"Oltre alla rete degli hub e dei centri vaccinali - ha concluso la regione -, i cittadini over 40 che abbiano superato l'intervallo dei 5 mesi potranno effettuare la dose di richiamo (booster) presso le farmacie territoriali aderenti".