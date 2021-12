Vaccini covid: i fuorisede in Lombardia non riescono a prenotare il 'booster'

Chi vive in Lombardia ma è residente altrove sta riscontrando problemi nella prenotazione della terza dose del vaccino contro il covid. "Ciclo di vaccinazione già in corso", "codice fiscale utilizzato", "prenotazione già effettuata" sono solo alcuni dei messaggi d'errore che vengono visualizzati a chi tenta di prenotare la dose 'booster' attraverso il portale regionale.

Questo accade anche se le due precedenti inoculazioni sono state eseguite in centri lombardi. Nella maggior parte dei casi - segnala l'agenzia Dire - la tessera sanitaria risulta associata ad un'altra prenotazione, per cui il sistema impedisce di portare a termine la procedura per fissare l'appuntamento. Se viene selezionata una data, il portale avverte che "il ciclo di vaccinazione è già iniziato" e non consente di proseguire.

Nulla possono fare gli operatori del call center, se non di suggerire al cittadino di riprovare tra qualche giorno. Considerando tutti i lavoratori e studenti fuori sede in Lombardia, che ovviamente vorrebbero vaccinarsi qui come hanno già fatto per le prime due dosi, la questione non è da poco. La direzione Welfare sarebbe a conoscenza del problema e si sarebbe attivata per risolverlo.