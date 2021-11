I lombardi corrono a prenotare la terza dose (e la Moratti esulta e ringrazia)

I lombardi rispondono presente. Giovedì, primo giorno in cui gli over 40 potevano prenotare la terza dose del vaccino covid, quasi 200mila donne e uomini hanno preso appuntamento per l'iniezione nel giro di 24 ore.

“Apprendo con soddisfazione - ha fatto sapere in serata il presidente Attilio Fontana - che il portale delle vaccinazioni anti covid della Lombardia oggi ha registrato oltre 170.000 prenotazioni di terze dosi, 114.000 delle quali arrivano dalla fascia 40/59 anni. Un’ottima notizia che conferma, ancora una volta, quanto alto sia il senso di responsabilità dei lombardi. I nostri concittadini hanno ben chiaro che la vaccinazione è, senza se e senza ma, la vera arma concreta per contrastare il virus. Grazie a tutti - ha concluso il governatore - e continuiamo su questa strada".

Ancora più entusiasta la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti. "200mila volte grazie - ha scritto sul proprio profilo Facebook -. Quasi 200mila prenotazioni di terza dose in un solo giorno. Lo straordinario senso civico e il grande cuore dei cittadini lombardi non finisce di rendermi orgogliosa. La Lombardia ha capito che uniti si vince e che il vaccino è davvero l'unica arma efficace per fronteggiare la pandemia. Continuiamo ad essere un esempio salvaguardando la nostra salute e quella della comunità contro il covid. Vacciniamoci!!", l'appello della numero due del Pirellone.

Al momento in Lombardia possono prenotare la terza dose gli over 40 - con appuntamenti orientativamente da inizio dicembre -, i cittadini con elevata fragilità, i trapiantati, gli immunocompromessi, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i maggiorenni vaccinati con johnson & johnson.