In Lombardia quasi mezzo milione di under 29 hanno già prenotato il vaccino

A poche ore dall'apertura delle prenotazioni, alle 11 di giovedì 3 giugno sono già 441.478 i lombardi under 29 che hanno preso appuntamento per vaccinarsi contro il covid. A comunicarlo la direzione Welfare della Regione.

In particolare, 263.605 prenotazioni riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, mentre 44.362 quella tra i 12 e i 15 anni e 133.511 i 16-20enni.

Il vaccino fino ai 12 anni

Tutti i lombardi con più di 12 anni dalla sera del 2 giugno si possono prenotare (qui il link) con tessera sanitaria, codice fiscale e un cellulare. In attesa di un incontro tra la Regione e i pediatri lombardi, i ragazzi tra i 12 e i 16 anni riceveranno il vaccino negli stessi hub già organizzati per gli adulti.

Inizialmente era previsto che, dal 2 giugno, si potessero prenotare per il vaccino anti covid coloro che avevano tra 16 e 29 anni, ma dopo l'ok dell'Aifa (agenzia italiana per il farmaco) questa possibilità è stata estesa anche ai 12-16enni, con la prescrizione di somministrare Pfizer a tutti i minorenni.

Complessivamente questa nuova fase di prenotazione riguarda un milione e 750mila lombardi. All'appuntamento i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore che firmerà il consenso informato per il vaccino, da compilare e consegnare subito prima dell'iniezione.

Sono in arrivo dosi per circa un milione di unità, mentre entro il 28 giugno ne arriveranno altre: in tutto, in un mese, due milioni e 800 mila, circa la metà Pfizer. La Lombardia, che si avvia verso la zona bianca, punta a 100 mila inoculazioni al giorno e ha superato la quota di sei milioni di somministrazioni.