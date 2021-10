Terza dose di vaccino, ci sono già 23mila prenotazioni

Sono oltre 23mila gli i lombardi sopra i 60 anni che nella giornata di mercoledì 27 ottobre hanno prenotato la terza dose del vaccino anti Covid-19. In tutto le prenotazioni ricevute sul portale per la dose 'booster', hanno raggiunto quota 220.681. Il fatto è stato reso noto dalla Direzione Welfare della Regione Lombardia.

In questo primo giorno di apertura alle prenotazioni per gli over 60 e le persone maggiorenni con elevata fragilità che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi, hanno preso appuntamento 7.984 over 80, 6.183 over 70 e 6.954 over 60.

Attualmente il sistema accetta solo le prenotazioni per le persone che abbiano completato il ciclo vaccinale entro il 31 maggio. Nelle prossime settimane verrà aperta anche per le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione in estate.