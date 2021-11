Vaccini, la Lombardia si organizza per aprire sulle terze dosi a tutti

Terza dose vaccino anti-Covid dal 1° dicembre per tutte le persone con più di 18 anni. L'annuncio è arrivato dal Ministro della Salute Roberto Speranza nella serata di mercoledì 24 novembre e la Lombardia si sta preparando a gestire sia le prenotazioni che le inoculazioni.

L'ampliamento della platea per la terza dose "è una difficoltà organizzativa ma non c'è alcun problema", ha puntualizzato il governatore lombardo Attilio Fontana parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul Pnrr al Pirellone nella mattinata di giovedì 25 novembre. "Il dottor Bertolaso è più efficiente dei problemi, riesce sempre a dare una risposta positiva", ha aggiunto il presidente della Lombardia. La macchina organizzativa della Regione, nel frattempo, si è già messa in moto: nei prossimi giorni riapriranno diversi hub vaccinali che erano stati chiusi nei mesi scorsi, tra questi c'è quello all'interno del cinema Move In di Cerro Maggiore; centro vaccinale che era rimasto operativo fino al 10 ottobre scorso.

Super green pass, Fontana: "Era necessario"

Parlando del super green pass introdotto dal governo Draghi Fontana ha precisato che si tratta di un "provvedimento che è stato approvato dal Governo, dalle Regioni, dall'Unione delle province, dall'Anci" quindi "mi sembra di poter dire che non io, ma tutti lo giudichino necessario". Per quanto riguarda i controlli in particolare sul trasporto pubblico il governatore ha precisato che non ci sarà nessuno sconto: "valuteremo nel dettaglio le indicazioni che vengono date, mi sembra di avere letto che saranno fatti a campione, noi rispetteremo quanto previsto dal provvedimento nazionale".