Vaccini Covid, la Lega: «Le Primule? Spot inutile, il Governo dia i soldi alle Regioni»

Destinare direttamente alle Regioni, in modo tale che possano organizzarsi autonomamente e potenziare le strutture già presenti nel territorio, le risorse stanziate per i padiglioni temporanei adibiti alla somministrazione dei vaccini anti Covid, previsti dal bando di gara emessa dal commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Le cosiddette Primule disegnate da Stefano Boeri.

E' la richiesta avanzata, attraverso una mozione urgente, dal vice capogruppo della Lega in consiglio regionale lombardo, Andrea Monti. Questi, insieme al collega del gruppo leghista Emanuele Monti, presidente della commissione sanità e politiche sociali, ha anche annunciato un esposto in merito.

"Chiediamo al Governo di non sprecare soldi in centri inutili e inefficienti buoni solo per fare uno spot e far guadagnare qualche quattrino a qualcuno", sottolinea Andrea Monti, rimarcando la necessità di dirottare, piuttosto, quelle risorse alle Regioni per l'allestimento di punti vaccini adeguati e funzionali, cogliendo così anche l'occasione di investire su strutture che poi rimarranno a disposizione anche in futuro, per nuovi ambulatori e per rafforzare l’offerta territoriale.