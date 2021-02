Vaccini Covid: Lombardia pronta ad aiutare aziende che vorranno produrli in Italia

Dalla Lombardia una "spinta" decisa per l'autoproduzione dei vaccini anti Covid. Non tanto per fronteggiare l'emergenza attuale, quanto per avere dosi da utilizzare in futuro, quando si ripresenterà l'esigenza di somministrarle alle categorie più deboli della popolazione. Un obiettivo che trapela dall'assessorato allo sviluppo economico, secondo quanto riferisce l'agenzia Dire.

E' per questa ragione che l'assessore Guido Guidesi, giovedì 25 febbraio, ha incontrato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, il quale poi ha avuto un colloquio con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. L'impressione è che, anche al termine della pandemia, il virus del Covid-19 non scomparirà ma si "affiancherà" a quelli delle altre malattie respiratorie, pertanto potrebbe esserci bisogno di vaccinare ancora almeno le fasce deboli della popolazione nei mesi invernali.

Sembra comunque che la regia dell'eventuale autoproduzione di vaccini debba essere nazionale. L'assessore Guidesi ha però assicurato a Farmindustria che la Regione è disposta ad aiutare le aziende lombarde che intendono intraprendere questo percorso.