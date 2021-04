Le date delle riaperture: il viaggio verso la normalità tra zona gialla, arancione e rossa

Quale sarà il cronoprogramma per il ritorno alla "normalità" estiva - anche se l'augurio è che sia una normalità definitiva ma molto dipenderà dalla campagna vaccinale contro il covid - nella vita degli italiani? Per il momento si va avanti solo per ipotesi.

Già venerdì mattina c'è stata una prima buona notizia: l'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo dallo 0.92 della scorsa settimana. A rivelarlo è la Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute su covid-19 riunita per monitorare l'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia.

Dato positivo anche dagli ospedali dove per la prima settimana si vedono i segnali di una lieve diminuzione della pressione anche se continua ad essere alto il tasso di occupazione sia delle terapie intensive che dei reparti ospedalieri (39% dei posti in terapia intensiva pieni, 41% in area medica) con ben 14 regioni sopra la soglia critica.

Le riaperture graduali: verso la zona gialla

Lo stesso premier annuncerà le riaperture "graduali" da fondare sui dati e sui numeri dell'epidemia. Prima alle Regioni con cui è in programma un incontro. Poi nella conferenza stampa attesa per la serata di venerdì. Dove si comincerà a presentare lo schema del decreto di cui si attende l'approvazione a breve, forse già la prossima settimana. La gradualità nelle riaperture sarà garantita da un cronoprogramma che prevede un calendario ben preciso, che leghi le riaperture progressive all'andamento della campagna vaccinale.

Le date delle riaperture: il viaggio verso la normalità