Alla Triennale e poi bici tra i luoghi di cultura di Milano: la protesta del mondo dello spettacolo

"La cultura è necessaria, come lo sono le lavoratrici e i lavoratori del settore". Questo il messaggio al centro della protesta che sabato vedrà protagonisti i lavoratori e i lavoratrici dello spettacolo.

L'iniziativa, organizzata a Milano da Coordinamento Spettacolo Lombardia, partirà alle 14.30 di fronte al Museo della Triennale, per poi svilupparsi nella "prima cultural mass", come scrivono i suoi ideatori, con un percorso in bici che toccherà alcuni luoghi simbolici per la cultura e lo spettacolo.

Al ritrovo, precisano gli organizzatori, si rispetteranno le distanze e si indosserà la mascherina. Poi la 'cultural mass' attraverserà la città "fermandosi in diverse tappe in alcuni luoghi simbolo della cultura, concludendosi davanti al Teatro degli Arcimboldi, con l’esplicito invito ai cittadini a partecipare".

“La cultural mass - sottolinea il Coordinamento Spettacolo Lombardia - chiama a gran voce tutti i lavoratori e i cittadini che credono nella forza benefica dell'arte, della cultura e dell'istruzione. Per questo estende l'invito a partecipare a tutte le individualità e a tutte le realtà che condividono le stesse necessità”.