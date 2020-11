Cesano, operatori a casa con il coronavirus: e le pulizie in paese le fanno i cittadini. Foto

Operatori ecologici bloccati dal coronavirus? Nessun problema: ci pensano i cittadini a tenere pulire le loro strade. Stupendo esempio di partecipazione a Cesano Boscone, nel Milanese, dove la lotta al covid si fa anche a colpi di solidarietà e aiuto reciproco.

Nelle scorse ore, infatti, alcuni volontari sono scesi in campo per spazzare via - letteralmente - le foglia dall'asfalto che si erano accumulate proprio perché sono in difficoltà i servizi di "Iren-San Germano", la società che si occupa della raccolta rifiuti e spazzamento.

A raccontarlo, con tanto orgoglio, è stato direttamente il sindaco di Cesano, Simone Negri. Son giorni difficili, anche per i servizi comunali, a causa del Coronavirus. Anche gran parte degli operatori di Iren - San Germano è alle prese con il Covid e così, come sapete, anche la pulizia di strade e marciapiedi in questi giorni arranca. Un gruppo di cittadini, su iniziativa del Comitato Tessera, è sceso in campo con ramazze e scope per pulire il vialetto che da via Turati dà accesso al centro commerciale, per via della grande quantità di foglie presenti", le sue parole.

"Un bell'esempio di cittadinanza attiva e partecipazione che avviene a pochi metri dagli atti vandalici degli ultimi giorni", il ringraziamento - con un pizzico di polemica - di Negri. Nei giorni scorsi, infatti, ignoti avevano danneggiato una panchina "smart" con connessione wifi gratuita che era appena stata sistemata in strada. Poche ore dopo è arrivata la risposta migliore che potesse arrivare.

Foto - I volontari al lavoro