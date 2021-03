Galli su Fontana e l'idea di una Lombardia in zona arancione già dal 29 marzo 2021

''Siamo al picco di una nuova ondata? Per certi versi me lo auguro ma non ne sono così convinto. Ci sono molte varianti in giro, come quella inglese, che è molto più capace di infettare le persone, anche quelle più giovani''. A parlare è l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha fatto il punto della situazione sull'emergenza coronavirus ai microfoni di Rai Radio1, ospite del programma Un Giorno da Pecora.

Secondo Galli, l'arrivo delle nuove varianti cambiano anche le modalità con cui contrarre il virus: ''La sensazione di sicurezza ad un metro e mezzo non si può più avere. La possibilità di stare un filo sicuri prevede almeno un paio di metri. Mi rendo conto che quando si dicono queste cose ci si rattrista, perché è chiaro che non si può andare al ristorante e sedere a tre metri di distanza l'uno dall'altro''.

Galli su Fontana e la speranza della zona arancione

Galli ha poi commentato le parole del presidente della Lombardia Fontana, che ha detto di vedere miglioramenti nella regione, tali da sperare nella zona arancione: ''Capisco la necessità di dare prospettive più rasserenanti. Il presidente fa il suo mestiere, ma questa continua volontà di tornare da una zona all'altra, per riaprire il più possibile, si è dimostrata fallimentare in tempi recenti''. Le parole di Fontana erano state "non anticipo niente, posso solo dire che vedo qualche leggero miglioramento".

A dire il vero un passaggio in zona arancione è difficile (anche se teoricamente non impossibile), anche perché pochi giorni dopo c'è la serrata pasquale, sulla quale non esistono dubbi di alcun tipo. Milano e la Lombardia, infatti, sono in zona rossa fino al 28 marzo (qui tutte le regole) così come saranno nella fascia più restrittiva il 3, 4 e 5 aprile. Quello che potrebbe cambiare è la zona di appartenenza da lunedì 29 marzo a venerdì 3 aprile. Durante la Settimana Santa il territorio lombardo potrebbe tornare ad essere zona arancione (qui le regole relative).

L'opinione di Galli sui vaccini AstraZeneca

"La conclusione alla fine dei conti è che AstraZeneca funziona - ha aggiunto Galli - costa meno di altri e questo può forse creare qualche problema a livello di contrattazione internazionale". Per il vaccino di AstraZeneca l'esperto si era poi augurato che non ci fosse una presa di posizione a metà da parte di Ema, cosa che non è avvenuta.