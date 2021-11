Da oggi in Lombardia gli over 40 possono prenotare la terza dose del vaccino

Da oggi, 18 novembre, tutti gli over 40 residenti in Regione Lombardia potranno prenotare la terza dose del vaccino anti covid. L'annuncio è arrivato martedì per bocca del coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. In Lombardia "da domani (giovedì 18 novembre, ndr) gli over 40 si possono prenotare sul portare di Poste Italiane", ha spiegato, anche se gli appuntamenti saranno comunque dal 1 dicembre, come previsto dalle linee guida nazionali.

"Siamo a oltre 1,5 milioni di quelli che ne hanno diritto, dopo i fatidici 180 giorni", ha sottolineato l'ex numero uno della protezione civile, facendo riferimento ai sei mesi necessari tra la somministrazione della seconda dose e l'iniezione della terza.

La situazione epidemiologica in Lombardia

"La situazione epidemiologica ad oggi appare sotto controllo anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a una risalita costante dei contagi", ha chiarito invece il vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti.

"In Lombardia - ha proseguito - l'incidenza ogni 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni si attesta a 74 contro una media nazionale del 91. La percentuale dei posti letto occupati negli ospedali è dell'8% mentre nelle terapie intensive è stabile al 3%. Un anno fa l'incidenza era di 592, l'occupazione di letti in area medica del 124% e nelle terapie intensiva del 56%. È evidente - ha concluso la numero due del Pirellone - il ruolo positivo e fondamentale svolto dalla campagna vaccinale massiva in Lombardia, che ha superato 16,2 milioni somministrazioni complessive e 8 milioni di vaccinati completi".

Si valuta di renderla obbligatoria (la terza dose)

"Dal 1 dicembre si apre alla fascia di età 40-60 per la somministrazione della terza dose" di vaccino anti-covid. "Ma devono essere passati 6 mesi dal completamento del ciclo primario" e il booster verrà effettuato "sempre con vaccini a mRna", aveva precisato anche il ministero della Salute, Roberto Speranza, nei giorni scorsi.

Il ministro della Salute avrebbe posto la questione della terza dose obbligatoria per il personale sanitario e chi lavora nella Rsa durante la cabina di regia con il premier Draghi. L'obbligo è già previsto per le prime due dosi e sul tavolo c'è la valutazione di estendere l'obbligo anche alla terza. È una direzione di marcia, si spiega, ma senza alcuna precipitazione immediata.