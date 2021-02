Lombardia zona gialla, quando riaprono i musei: "Stop almeno fino a marzo". Ma qualcuno riparte subito

La Lombardia entra in zona gialla lunedì 1 febbraio, dopo una settimana di rossa "sbagliata" e una di arancione. Ma i musei a Milano resteranno chiusi ancora per un po'. Il decreto governativo permetterebbe la riapertura, una novità rispetto alle regole anti Covid sulle zone colorate in vigore fino a poco tempo fa.

La linea è stata dettata, per così dire, dall'assessore alla cultura Filippo Del Corno, secondo cui «aprire un museo non è come accendere un interruttore. Ci vuole tempo e, soprattutto, serve serietà e la programmazione necessaria che un passaggio settimanale, o quasi, da una fascia di rischio all'altra non permette di avere». L'assessore si è spinto più in là, auspicando che questo messaggio «sia recepito anche a livello nazionale».

Del Corno ha aggiunto che il Comune di Milano sta preparando una «apertura massiccia e coordinata di tutti i musei cittadini, quelli civici ma anche quelli privati e statali», ma servirebbe una situazione stabilizzata che ora non c'è. Tradotto, l'assessore teme che tra due settimane si torni in zona arancione e i musei siano costretti a chiudere nuovamente. Quindi meglio aspettare per riaprire tutti insieme, magari il 2 marzo in occasione di MuseoCity.

Molti spazi espositivi permanenti della città sembrano avere accolto il suo invito. A parte i musei civici (come il Museo del Novecento o il Castello Sforzesco) che, chiaramente, dipendono in maniera diretta dalla volontà dell'assessore, vari altri indirizzi museali hanno deciso di seguire la sua linea. Non riaprirà subito, ad esempio, il Museo della Scienza e Tecnologia. Non riaprirà Brera. E non riaprirà il Memoriale della Shoah, dove in questi giorni si sono svolte alcune commemorazioni in forma privata: «Abbiamo deciso di accogliere la richiesta dettagliata dall'assessore alla cultura Del Corno, ossia di aspettare che la situazione si sia stabilizzata per riaprire, e creare una rete tra i musei e i luoghi di cultura milanesi, organizzandosi per la riapertura dei musei come una vera e propria festa», scrive il Memoriale su Facebook.

Ma c'è chi riapre subito: l'HangarBicocca

Ma c'è anche chi va in controtendenza. E' il caso del Pirelli HangarBicocca, che ha annunciato la riapertura al pubblico per il 3 febbraio 2021 «garantendo - si legge in una nota - un’esperienza di visita in totale sicurezza e una visione integrale delle opere». I visitatori potranno accedere agli spazi dal mercoledì al venerdì dalle 10.30 alle 20.30 e potranno visitare le installazioni su larga scala che compongono la mostra "Short-circuits" dedicata a Chen Zhen, nonché l’installazione permanente "I Sette Palazzi Celesti 2004 - 2015" di Anselm Kiefer. Inoltre, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, dal 17 febbraio verrà aperta al pubblico la mostra "Digital Mourning" di Neil Beloufa.