Quanti lombardi hanno fatto il vaccino? Tutti i numeri

Vaccini anti covid, la Lombardia corre. In regione, stando ai dati forniti martedì pomeriggio dall'assessorato al welfare, guidato da Letizia Moratti, sono state somministrate 13.166.452 di dosi. Sulle 7.529.617 adesioni totali, 7.188.114 hanno ricevuto la primea dose, il 95%, e 6.466.067 sono le vaccinazioni completate.

"Si tratta di un risultato veramente straordinario - ha sottolineato la vicepresidente del Pirellone - se consideriamo la platea di 8.966.991 lombardi da raggiungere. Non per questo ci fermiamo, anzi: anche in questi giorni stiamo operando su diversi fronti per arrivare a quante più persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attività: scolastiche, economiche, produttive, sportive e sociali".

"L'appello che rivolgo ai nostri concittadini - ha concluso l'assessore al welfare - è sempre lo stesso: vaccinatevi e convincete gli altri a farlo: è un gesto di amore e di solidarietà vera".

I dati per fascia d'età

È stata la stessa regione a rendere i noti i dati per ogni fascia d'età:

- 12-19 anni (769.822 cittadini) il 51% di loro ha ricevuto la prima dose, il 31% ha una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna vaccinale del 65%;

- 20-29 anni (988.719 lombardi) dei quali il 78% ha ricevuto la prima dose, il 61% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 84%;

- 30-39 anni (1.154.807 822 abitanti) il 73% di loro ha ricevuto la prima dose, il 62% ha una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna vaccinale del 78%;

- 40-49 anni (1.502.735 cittadini) al 75% dei quali è stata somministrata la prima dose, il 68% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 79%;

- 50-59 anni (1.603.648 lombardi) dei quali l'84% ha ricevuto la prima dose, il 78% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna dell'86%;

- 60-69 anni (1.197.314 abitanti) l'89% di essi ha ricevuto la prima dose, l'86% ha una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna vaccinale del 90%;

- 70-79 anni (984.687 cittadini) al 92% dei quali è stata somministrata la prima dose, il 90% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 93%;

- 80-89 anni (612.524 lombardi) il 98% ha ricevuto la prima dose, il 96% ha una vaccinazione completa, con una adesione alla campagna del 98%;

- over 90 anni (126.512 abitanti) dei quali il 105% ha ricevuto la prima dose, il 102% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 105%.

"Su 8.966.991 cittadini in totale dunque - si conclude la nota del Pirellone - l'80% hanno ricevuto la prima dose; il 72% presentano una vaccinazione completa, con un'adesione alla campagna anti covid pari all'84%".