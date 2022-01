Quante sono le nuove persone che si sono vaccinate in Lombardia

"Con oltre 112.000 somministrazioni di vaccino anti covid-19 anche nella giornata di ieri (giovedì, ndr) e numeri analoghi per la giornata di oggi venerdì, la campagna vaccinale in Lombardia continua a ritmo serrato". Lo comunica una nota della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia.

"Grazie all'alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo (il 90% della popolazione over 12), la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese (il 24% è già stato vaccinato) e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni (percentuale che sale all'82% tra gli over 60 e all'88% tra gli over 80), Regione Lombardia, nonostante la forte diffusività della variante omicron, sta dimostrando di saper reggere anche all'impatto della nuova ondata" prosegue la nota.

"Nell'ultima settimana 91.490 cittadini, di cui 20.574 con più di 50 anni, sono stati vaccinati con la prima dose - continua la nota - allargando ulteriormente la platea dei lombardi coperti dal vaccino".

Dal 18 gennaio è possibile modificare la data di prenotazione

"Per consentire ai cittadini di anticipare la terza dose, trascorso un intervallo di 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, da martedì 18 gennaio - si legge - sarà possibile cambiare la data di prenotazione della dose booster già prenotata, cercando un nuovo appuntamento tra gli slot disponibili senza la necessità di cancellare l'appuntamento già preso. Tale opportunità sarà consentita accendendo al portale di prenotazione www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it".

"Le agende dei centri vaccinali di tutta la Regione - conclude la Direzione generale Welfare - sono state opportunamente ampliate con nuove disponibilità per soddisfare le richieste da parte della popolazione".