A Milano arrivano i vaccini aggiornati contro il covid: tutte le informazioni

A Milano e in Lombardia apriranno lunedì 12 settembre le prenotazioni per i nuovi vaccini bivalenti contro il covid, farmaci tarati sul ceppo originario del virus, quello del 2019 di Wuhan, e sulla variante Omicron BA.1 in circolazione da novembre scorso (attualmente la più diffusa è la Omicron BA.5). Il primo farmaco ad arrivare sarà quello di Pfizer mentre prossimamente sarà distribuito e utilizzato quello realizzato da Moderna.

Il nuovo preparato verrà somministrato a over 60 e soggetti fragili, operatori sanitari, addetti e ospiti delle Rsa, donne in gravidanza per la seconda dose booster (4° dose); over 12 come prima dose booster (3° dose). Per ricevere la seconda dose booster è necessario siano passati almeno 120 giorni dalla precedente (o da un tampone risultato positivo). Per il momento, invece, non ci sono indicazioni per chi ha già ricevuto la quarta dose.

Gli appuntamenti per ricevere il siero sono prenotatili a partire da domani sul sito della Regione Lombardia e le immunizzazioni scatteranno a partire da mercoledì 14 settembre. In Lombardia arriveranno 812mila dosi di Pfizer mentre altre 812mila arriveranno il 14 settembre. Secondo gli ultimi dati della regione l'80% dei lombardi ha ricevuto la doppia dose di vaccino.