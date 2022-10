Galli dice di fare la quarta dose di anticovid senza aspettare altri vaccini

Rimandare la quarta dose di vaccino anti covid? Sbagliato secondo Massimo Galli, ex direttore di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

Intervistato dall'Adnkronos Salute, l'infettivologo ha commentato che "rimandare la quarta dose in attesa del vaccino migliore possibile, ancora più aggiornato, non è una scelta logica né consigliabile, considerato anche il dinamismo del virus". L'invtio, quindi, è a vaccinarsi col secondo booster per chi non lo ha ancora fatto.

"Fare la quarta dose è fondamentale", ha aggiunto Galli, "tanto più per le persone fragili che possono avere ulteriori strumenti di protezione dal coronavirus. Qualsiasi vaccino che contenga una variante Omicron incrementa la protezione rispetto ai vaccini che non la contengono. Inutile quindi rinviare".

Quarta e quinta dose

La quarta dose, o per meglio dire seconda dose di richiamo, 'copre' la variante Omicron. In Lombardia possono farla tutti gli over 12, su prenotazione, dal 30 settembre, accedendo al portale regionale, con la solita raccomandazione di attendere almeno 120 giorni dalla dose precedente o dall'ultima infezione. Nel frattempo, dal 21 ottobre si può già prenotare la quinta dose, per ora riservata agli over 60, sempre con un intervallo di almeno 120 giorni dalla dose precedente o dall'ultima infezione.