Chi può prenotare la quarta dose da oggi

Via alla quarta dose. Da oggi, mercoledì 13 luglio, in Lombardia sarà possibile prenotare quella che ufficialmente si chiama "seconda dose di richiamo" del vaccino anti covid.

"A seguito della circolare del ministero della Salute 'Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2/covid-19', è stata data indicazione di procedere con la somministrazione di una seconda dose di richiamo ai seguenti target di popolazione: persone da 60 anni in su e persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti da 12 anni in su", si legge in una nota del Pirellone.

"La circolare estende alla popolazione sopra indicata la possibilità di effettuare un secondo booster con vaccini a Mrna ai dosaggi autorizzati per la dose booster e per età, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo, data del test diagnostico positivo", hanno proseguito dalla regione. La quarta dose per ora è quindi riservata agli over 60 o ai fragili, che abbiano fatto la terza dose da almeno 4 mesi.

"Da mercoledì 13 luglio, a partire dalle ore 9, il portale di registrazione di Poste sarà abilitato alla prenotazione della quarta dose da parte dei soggetti eleggibili", hanno annunciato dall'amministrazione regionale.



"L'estensione della possibilità di somministrare la quarta dose agli over 60 - ha commmentato l'assessore al welfare, Letizia Moratti - è di grande importanza per fronteggiare il rialzo dei contagi in atto, soprattutto per ridurre sensibilmente il rischio di contrarre il Covid in forma grave e quindi i ricoveri in ospedale o addirittura in terapia intensiva. Resta valida la raccomandazione alla prudenza evitando assembramenti, l'uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani".