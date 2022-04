Covid, al via la quarta dose per over 80 e fragili

Parte l'11 aprile la campagna per la quarta dose di vaccino contro il covid in Lombardia, finora riservata ai pazienti immunocompromessi e trapiantati. Coinvolgerà da subito quasi 650 mila persone, tra gli over 80 con terza dose da almeno quattro mesi (516 mila) e fragili con più di 60 anni d'età (132 mila). Questi ultimi sono coloro che hanno patologie cardiovascolari, malattie neurologiche o respiratorie, sclerosi multipla, diabete, anemie, fibrosi cistica, talassemia e grave obesità.

I primi che si sottoporranno alla quarta dose saranno gli ospiti delle Rsa, a cui verrà somministrato il vaccino direttamente nella struttura in cui si trovano. Gli altri dovranno invece recarsi (come sempre) in un luogo specifico. Se i fragili si vaccineranno probaiblmente presso gli ospedali che li seguono (come è già avvenuto fin qui), gli altri si prenoteranno sul portale delle Poste e poi potranno vaccinarsi nelle farmacie aderenti oppure negli hub come quello del Palazzo delle Scintille, che continua ad essere aperto per le terze dosi.