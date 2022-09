Inizia la somministrazione del vaccino anticovid aggiornato per Omicron

L'arrivo del vaccino anticovid di Pfizer aggiornato con la protezione specifica contro la variante Omicron ha generato un aumento delle prenotazioni di terza e quarta dose in Lombardia. Le scorte sono arrivate da qualche giorno, mentre le vaccinazioni con la nuova versione partono mercoledì 14 settembre.

La quarta dose, riservata agli over 60 e ai fragili di tutte le età, era arrivata in Lombardia prima di metà luglio. Aveva riscosso una buona adesione iniziale ma, poi, le prenotazioni erano iniziate a calare drasticamente. Un po' perché ad agosto molti preferivano non dover incastrare le vacanze con l'appuntamento vaccinale, un po' (soprattutto) perché la maggior parte degli aventi diritto ha preferito aspettare, per l'appunto, il vaccino aggiornato.

E, da quando la Regione Lombardia ha reso nota la disponibilità della versione bivalente, le prenotazioni sono aumentate in modo esponenziale, fino a diventare 8mila in due giorni. La maggior parte riguarda le quarte dosi, ma c'è chi deve ancora fare la terza. Le indicazioni di Regione Lombardia (e di Aifa) sono precise: per la terza dose possono prenotarsi gli over 12; per la quarta gli over 60, tutti quelli con elevata fragilità, gli operatori sanitari e delle Rsa, le donne in gravidanza, a patto che siano trascori 120 giorni dalla terza dose o dalla positività a un tampone.