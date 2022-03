La quarta dose del vaccino generalizzata non è la soluzione

"Non credo che una quarta dose generalizzata agli over 50 sia una scelta risolutiva in questo momento. Per il futuro è un altro paio di maniche: se ne potrebbe riparlare in autunno, rispetto al quadro epidemiologico e con qualche dato in più. Oggi sarei più mirato, puntando sulla verifica della risposta immunitaria individuale, anche perché il vaccino è sempre lo stesso e ha i suoi limiti di funzionalità".

A parlare è Massimo Galli, ex direttore di Malattie Infettive all'Ospedale Sacco di Milano in merito al via libera della Fda americana alla quarta dose per gli over 50. Galli riconferma la sua posizione su una scelta mirata di un secondo booster anche per i fragili. "Penso che sia più corretto - continua - investire per verificare come sono messi, dal punto di vista immunitario, anche quelli che hanno una situazione più critica, andrebbe fatta una verifica della risposta immunitaria pre e post", conclude.