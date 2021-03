Coronavirus: compie un anno la raccolta fondi per il San Raffaele lanciata dai Ferragnez

Compie un anno la raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez in favore del San Raffaele per rafforzare il reparto di terapia intensiva: 365 giorni fa, c'era "fame" di posti letto per le persone che avevano gravi problemi respiratori a causa del Covid. La Regione lottava disperatamente per aumentare i posti ogni giorno negli ospedali della Lombardia, il territorio più colpito in assoluto dal virus.

La raccolta, lanciata attraverso la piattaforma GoFundMe, con una media di 21 euro a testa e il coinvolgimento di 206 mila donatori, ha consentito al nosocomio di ricevere quattro milioni e mezzo di euro, realizzando una terapia intensiva all'interno di una tensostruttura del campus universitario: 14 posti letto con tecnologie avanzate per i malati Covid che necessitano di assistenza respiratoria.

La tensostruttura è tuttora attiva e, in un momento in cui tornano ad aumentare, purtroppo, i ricoveri, è ancora utilissima. La campagna per il San Raffaele, secondo la respoonsabile di GoFundMe in Europa, Elisa Liberatori, è stata il crowfunding più grande in Europa e tra le dieci più grandi campagne al mondo sulla piattaforma: "Grazie alla raccolta fondi dei Ferragnez si è creato un effetto emulativo impressionante che ha permesso di capire che ognuno di noi ha il potere di cambiare la realtà in cui viviamo".

"Ringraziamo di cuore Chiara Ferragni e Fedez", dichiara Chloè Larsay, direttrice fundraising del San Raffaele: "La raccolta fondi ha permesso all’Ospedale San Raffaele di potenziare le terapie intensive della Regione sottoposte a una progressiva saturazione a causa dell’alto numero di pazienti con forme gravi di Covid-19. La loro iniziativa è stata fondamentale per mobilitare migliaia di persone in tutto il Paese e ben oltre i confini. Sono stati moltissimi i donatori, privati cittadini e aziende, che ci hanno sostenuto con il loro contributo permettendoci di salvare molte vite".