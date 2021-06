Il virus del covid, sotto il sole, «si distrugge in pochi secondi»

Lo studio milanese: i raggi solari Uva e Uvb sono in grado di uccidere il Sars-Cov-2 in poche decine di secondi. Le possibili applicazioni pratiche

Il virus del covid, sotto i raggi Uva e Uvb del sole, in pochi secondi è spacciato. E' l'esito di una ricerca condotta da Mario Clerici, docente di Patologia generale alla Statale di Milano e direttore scientifico dell'Irccs Fondazione Don Gnocchi insieme al gruppo di ricerca dell'Istituto nazionale di astrofisica. Lo studio è attualmente in pre pubblicazione.

In precedenza era stato scoperto che i raggi solari Uvc sono in grado di uccidere il virus Sars-Cov-2 dopo un'esposizione di pochi secondi. I raggi Uvc, però, non arrivano sulla Terra come, invece, i più noti Uva e Uvb, dai quali in generale ci proteggiamo perché possono provocare danni alla pelle. La scoperta che anche i raggi Uva e Uvb, in poche decine di secondi, uccidono il Sars-Cov-2 è dunque una scoperta importante. «Ma il tempo necessario in spiaggia, con il sole amplificato dal riverbero sulla sabbia e sull'acqua, è ancora più breve. Bastano dieci o venti secondi di Uva e Uvb per uccidere completamente il virus», commenta Clerici all'Adnkronos Salute.

Gli astrofisici hanno realizzato una macchina che produce i raggi Uva e Uvb, collocata dai ricercatori sotto una cappa. Poi sono state disposte alcune cellule polmonari e, su di esse, è stato collocato il virus del covid, prima in grandi quantità (superiori a quelle normalmente presenti in un individuo infettato) e poi in quantità più "normali". Scoprendo che la quantità di virus riscontrabile nei pazienti con covid severo viene distrutta inpochi secondi dai raggi.

Il sole uccide il virus ma non basta

Secondo il patologo, questa è una delle ragioni (insieme al proseguimento della campagna di vaccinazione) per le quali, con l'arrivo della calda stagione, ci si avvia a superare il problema del covid. Le notizie da altre parti del mondo, però, sembrano contrastare questa conclusione. In India e in Brasile, per esempio, durante i mesi più caldi si sono verificati moltissimi contagi da covid. Clerici allora precisa che il sole non può essere considerato l'unico elemento in gioco e ricorda che, in India, l'esplosione dei contagi è stata determinata dalle feste religiose (con i relativi bagni nel fiume sacro, il Gange) e dalla presenza dei monsoni, con rannuvolamenti nel cielo che avrebbero "velato" i raggi. In Brasile, invece, secondo Clerici sarebbe stata la gestione da parte del governo, piuttosto "lassista" in termini di restrizioni, a causare l'aumento dei contagi: «Servono comunque anche le mascherine, i vaccini e tutto il resto».

Le applicazioni pratiche

La scoperta potrebbe avere applicazioni per sterilizzare ambienti e oggetti utilizzando proprio i raggi solari. I dispositivi di sterilizzazione con raggi Uvc sono già stati realizzati ma, poiché quei raggi sono pericolosi per la pelle, non si poteva restare nello stesso locale, mentre utilizzare i raggi Uvb sarebbe più semplice perché siamo abituati ad essi. Qualche idea pratica? Lampade solari negli autobus, per esempio.