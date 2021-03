Rave in Darsena a Milano, "12 anarchici" identificati dalla Digos: erano gli organizzatori

Arrivano i primi provvedimenti per il rave party in Darsena di sabato sera, quando centinaia e centinaia di giovani si sono riuniti in piazza XXIV maggio a Milano per una festa a base di musica e alcol che si è conclusa con tanto di rissa finale.

Secondo quanto reso noto lunedì sera dalla Questura in una nota, gli organizzatori dell'evento - totalmente in spregio alle misure anti covid - sono stati identificati in "12 persone riconducibili alla locale area anarchica". Sarebbero stati proprio i giovani, stando alle indagini della Digos, a posizionare verso le 21.30 le casse e una consolle musicale. I 12, tutti senza mascherina, saranno multati per la violazione della normativa anti coronavirus con sanzioni di 400 euro ciascuno.

I ragazzi, però, non avrebbero preso parte alle scazzottate che si sono verificate in piazza. Sulle risse sono ancora al lavoro gli stessi investigatori della Digos, che attraverso i filmati diffusi sui social stanno cercando di identificare i partecipanti alla festa.

Un party che, inevitabilmente, ha acceso la polemica politica. Nel mirino sono finiti il sindaco Beppe Sala e l'assessore alla sicurezza, e vicesindaco, Anna Scavuzzo, che sono stati accusati della mancanza dei controlli. L'opposizione, da più parte, ha chiesto che qualcuno paghi, ma dal canto loro il primo cittadino e la vice si sono difesi spiegando di aver messo in campo tutte le forze dell'ordine possibili e sottolineando che un intervento "muscolare" a party ormai cominciato non sarebbe stato possibile per motivi di ordine pubblico.