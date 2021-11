La Svizzera decide sul green pass col referendum

La Svizzera è il Paese dei referendum. Spesso, com'è noto, i cittadini elvetici sono chiamati alle urne direttamente per decidere su politiche anche importanti a livello nazionale. E, domenica 28 novembre, la consultazione verterà su tre quesiti, uno dei quali riguarda il certificato covid, equivalente al green pass, obbligatorio dal 13 settembre in Svizzera per andare al ristorante, al cinema, a teatro, in palestra o partecipare a grandi eventi sportivi o culturali.

E' il primo Paese al mondo in cui la certificazione covid viene esaminata direttamente dal corpo elettorale. La previsione parla di oltre il 60% favorevoli al green pass obbligatorio per le attività sopra elencate, mentre sarebbero pochissimi quelli ancora indecisi sul da farsi. A giugno, in un altro referendum, il 60,2% degli svizzeri aveva votato a favore della precedente versione del certificato covid. Se ora dovessero vincere i contrari ai green pass, questi non potrebbero più essere emessi dal mese di marzo del 2022, complicando fra l'altro i viaggi all'estero.

Svizzera, boom di contagi

I critici del certificato ritengono che il suo obbligo si trasformi nella violazione delle libertà individuali. La campagna "no green pass" in Svizzera è stata condotta anche con grandi manifesti nelle stazioni ferroviarie. In Svizzera i contagi covid sono saliti a quasi 900 ogni 100 mila abitanti, un boom verificatosi anche in Germania ed Austria. Alcuni cantoni hanno inasprito le regole, imponendo in determinati casi le mascherine all'aperto.