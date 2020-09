Referendum costituzionale: voto a domicilio per chi è in quarantena per covid. Come richiederlo

Parte la possibilità di richiedere il voto domiciliare per chi è in quarantena per covid, in occasione del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020. Da giovedì 10 a martedì 15 settembre, gli elettori e le elettrici sottoposte al trattamento domiciliare o in quarantena o isolamento fiduciario per covid potranno fare richiesta di voto domiciliare.

La richiesta dovrà essere accompagnata da un certificato che attesti l'effettiva sussistenza delle condizioni di isolamento domiciliare o quarantena, copia di un documento d'identità e copia della tessera elettorale. Il certificato può essere richiesto online. La documentazione richiesta dev'essere inviata entro e non oltre il 15 settembre all'indirizzo email DSC.Elettorale@comune.milano. it.

Al momento del voto, gli scrutatori si recheranno a casa del richiedente per consentirgli di esercitare il diritto di voto.