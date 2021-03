Cosa succederà con l'arrivo del caldo con il coronavirus e come cambieranno le regole

Con l'arrivo del caldo primaverile e della bella stagione estiva poi, cosa succederà con il coronavirus e con le regole per contenere la pandemia in Italia? Sono in molti a chiederselo ma una risposta - o per lo meno una previsione - arriva dalla voce del virologo Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e docente all'università Vita-Salute.

Estate serena con il coronavirus ma attenzione alle varianti

"Auguriamoci che l'estate 2021 sia serena. Le premesse - ha detto - ci sono. Al netto delle possibili future nuove varianti di Sars-CoV-2, che restano l'incognita che continueremo ad avere anche per il futuro, se la bella stagione porterà quello che abbiamo visto l'anno scorso avremo una riduzione importante dei contagi e infezioni con minor carica virale, perché il virus è disturbato dalle temperature più elevate e dall'irraggiamento ultravioletto, che lo danneggia".

Secondo Clementi un grande aiuto potrebbe arrivare dal clima: ''Lo scorso anno c'è stato un decremento delle infezioni, che però poi sono riprese per effetto di un certo allentamento del distanziamento sociale e con l'arrivo subito dopo l'estate di una variante che è stata chiamata spagnola perché circolava nella penisola iberica".

Vaccinare più persone possibili contro il covid, anche i giovani

''La strategia per i prossimi mesi non cambia - ha spiegato il virologo - bisogna andare verso una vaccinazione il più possibile estesa, sia prima dell'estate sia auspicabilmente durante il periodo estivo in modo da arrivare a settembre con il maggior numero di vaccinati possibile e poter prendere in considerazione come altre nazioni la vaccinazione dei ragazzi più giovani, al di sotto dei 16 anni. Lo ha fatto per esempio Israele. Una volta messa in sicurezza la popolazione adulta più a rischio, io ritengo vada valutata l'iniezione scudo agli under 16 non tanto perché sono una popolazione a rischio Covid, ma perché possono essere amplificatori del virus qualora dovesse circolare ancora".

Bisogna arginare le varianti

Il problema principale sarà quello di arginare le varianti: "Vanno sempre monitorate. Abbiamo - ha concluso - visto che la variante brasiliana sembra essere meno sensibile ad alcuni vaccini, ma in ogni caso non completamente insensibile, e la sudafricana anche. Per il futuro, ci sono delle possibilità che il virus sfugga un po', ma non può cambiare all'infinito, perché ci sono aree funzionalmente importanti che deve mantenere. Se ci muoviamo bene, dovremmo quindi riuscire a controllarlo".

Come sarà l'estate del 2021

Sul fronte regole, la cosa più probabile è che migliorando i dati si allentino le restrizioni, per ora prorogate fino a fine aprile. Il premier Mario Draghi ha fatto però capire che forse la fine del tunnel si comincia a intravedere e rispondendo a chi gli chiedeva se consiglierebbe agli italiani, come ha fatto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, di prenotare le vacanze estive, infatti, ha dichiarato: "Sono d'accordo con lui, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri".

E sarebbe stato lo stesso premier a proporre in cabina di regia con le forze di maggioranza e i vertici del Cts una verifica dei dati e della situazione a metà aprile. Un monitoraggio attento dei numeri e della curva epidemiologica - la proposta del presidente del Consiglio - per decidere se tirare dritto fino a fine aprile con le zone gialle messe al bando e tutta Italia divisa tra rosso, come nel caso della Lombardia, e arancione, oppure allentare prima le maglie della stretta.

Con molta probabilità l'estate 2021 sarà un periodo con più libertà ma non sarà un "liberi tutti" per evitare di commettere gli errori del 2020. Molto dipenderà dal numero di persone vaccinate e dall'eventuale sorgenza di nuove varianti. Un aspetto, quest'ultimo, impossibile da prevedere.