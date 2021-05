Con 30 milioni di vaccinati cambieranno le regole sulla mascherina all'aperto

Da un lato i numeri bassi dei nuovi contagi, dall'altro l'aumento progressivo del numero di persone vaccinate. Questi due aspetti fanno ben sperare politici ed esperti e si discute da un lato di spostare di un'ora o di un paio di ore l'inizio del coprifuoco e dall'altro della possibiltà di modificare le norme sull'uso della mascherina, specialmente nei parchi e nei luoghi non chiusi.

Le nuove regole sulla mascherina in discussione

Con 30 milioni di vaccinati contro il covid potrebbero cambiare le regole per quanto riguarda l'uso della mascherina, almeno all'aperto. Questa l'ipotesi del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. "Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio", ha affermato.

Il nuovo orario del coprifuoco: 23 o 24?

Il sottosegretario è intervenuto anche sul coprifuoco "fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri. Aspetterei questa settimana per vedere venerdì la solita valutazione settimanale, ma poi tempo due settimane credo che possa essere spostato a mezzanotte".

Sull'abolizione, invece, Sileri si è mostrato più cauto: "Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione. Andiamo per gradi, cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte credo che sia buono. Vediamo poi a giugno quello che accadrà, quando avremmo raggiunto 30 milioni di persone vaccinate con la prima dose, dopo tre settimane dal raggiungimento di queste 30 milioni, allora - ha concluso - è chiaro che si potrà fare qualche ulteriore passo in avanti".