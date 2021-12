Decreto covid, le nuove regole per viaggiare sui mezzi Atm a Milano e sui treni

Le maglie si stringono anche per i mezzi pubblici. Il nuovo decreto covid del governo guidato da Mario Draghi, necessario per frenare la nuova avanzata dell'epidemia di coronavirus spinta soprattutto dalla variante Omicron, introduce una fondamentale novità per salire a bordo di autobus, tram, metropolitane e treni.

Si legge nel documento approvato nell'ultimo consiglio dei ministri:

L’obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

In sostanza da oggi e fino al 31 marzo, giorno di fine dello stato d'emergenza, per entrare sui mezzi i passeggeri dovranno indossare una mascherina di tipo Ffp2. A Milano per viaggiare sui mezzi Atm e sui treni regionali Trenord non sarà quindi più sufficiente coprire naso e bocca con le mascherine chirurgiche.

Resta confermato anche l'obbligo di green pass base - che da febbraio vale 6 mesi e non più 9 - per entrare sui mezzi del trasporto pubblico locale. A Milano i controlli, per effetto del piano disegnato dalla prefettura, vengono effettuati ai tornelli d'entrata delle metro e ai capoline di bus e tram. Nella settimana dal 13 al 19 dicembre, secondo i dati forniti da corso Monforte, sono state controllate "69.391 persone, principalmente nel trasporto pubblico locale" ed elevate 152 multe.