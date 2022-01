Scuole, ecco come potrebbero cambiare le regole su quarantene e didattica

Il governo sta mettendo a punto il piano per il rientro a scuola a partire dal 10 gennaio 2022, in piena ondata di contagi covid e di variante Omicron. La priorità è quella di tutelare la didattica in presenza studiando regole di quarantena e tracciamenti che consentano ad alunni e insegnanti, per quanto possibile, di proseguire con le lezioni in classe, considerando anche che, secondo l'opinione unanime di medici e scienziati, per i vaccinati la variante Omicron non desta preoccupazioni sanitarie.

La giornata decisiva potrebbe essere il 5 gennaio 2022, quando in Consiglio dei ministri dovrebbe approdare un provvedimento - promosso dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi - di riordino delle regole sulla quarantena e l'isolamento a scuola. Lo stesso giorno in cui il governo potrebbe approvare il green pass rafforzato (vaccinati o guariti) per accedere ai posti di lavoro.

Come potrebbero cambiare le regole

Tornando alla scuola, il governo sarebbe orientato a disporre l'autosorveglianza di cinque giorni (obbligo di indossare ffp2), con test a dieci giorni, per gli alunni vaccinati oppure guariti negli ultimi tre mesi, nel caso di uno o due positivi in classe, mentre gli alunni non vaccinati avrebbero la quarantena di dieci giorni con didattica a distanza. Nel caso di tre o più positivi al covid, invece, le singole Ast valuterebbero ulteriori provvedimenti, tra cui la sospensione della didattica in presenza. Infine, nella scuola d'infanzia dovrebbe restare in vigore la quarantena di dieci giorni per tutti con un tampone positivo.

Con questo provvedimento si andrebbe ad equiparare le scuole elementari e le prime medie con le seconde e terze medie, grazie alla campagna vaccinale ora aperta per i bambini dai cinque anni di età in su. Oggi la disciplina è differenziata: sotto i dodici anni di età, occorre in ogni caso osservare dieci giorni di quarantena alla scoperta di un caso positivo in classe.