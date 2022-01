Riapre l'ospedale covid in Fiera a Milano

L'ospedale in Fiera riapre venerdì 14 gennaio. Nelle scorse ore la Regione ha chiesto al Policlinico di allestire i primi posti del reparto di terapia intensiva che accoglierà i pazienti che stanno lottando contro le forme più gravi di covid.

L'ospedale costruito nel momento più buio della pandemia (durante la primavera 2020) era stato chiuso lo scorso giugno e messo in stand-by per eventuali nuove ondate di covid. Proprio nel padiglione della vecchia Fiera erano state curate 505 malati, non solo lombardi ma anche di altre regioni.

Astronave ma non solo. La Regione, a fronte dell'aumento dei ricoveri nei reparti ordinari avvenuti nei giorni scorsi, ha deciso di chiedere "alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, coinvolte nella gestione dell'attuale fase epidemica, una rimodulazione dell'attività di ricovero programmato e differibile". Per questo gli ospedali rinvieranno i ricoveri già fissati - e di conseguenza le operazioni - "al fine di garantire la disponibilità di posti letto per pazienti affetti da covid 19".

"Ogni struttura ospedaliera amplierà pertanto gradualmente la disponibilità dei posti letto covid 19, considerata anche l'elevata percentuale di pazienti asintomatici, ma incidentalmente positivi al test per covid 19 che necessitano di ricovero per altra causa", si legge in una nota della regione.

Nel frattempo la Regione si trova a un passo dalla zona arancione. La nuova ondata spinta dalle varianti Delta-Omicron ha fatto aumentare i ricoveri (anche se i picchi del 2020 e del 2021 restano lontani); attualmente ci sono 246 persone ricoverate in terapia intensiva (pari al 16% dei posti letto a disposizione e a 4 punti percentuali dalla soglia della zona arancione). "La direzione è sicuramente quella, ma speriamo di riuscire a fermarci prima", ha commentato il governatore Attilio fontana parlando di un eventuale passaggio in una zona di rischio superiore. "Lo sviluppo non è paragonabile al vecchio Covid. Non penso si possano fare delle anticipazioni, se già era difficile prima adesso lo è ancora di più", ha concluso.