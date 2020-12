Dpcm "Natale": dal 4 dicembre riaprono le biblioteche di Milano (ma bisogna prenotarsi)

Il Dpcm del 3 dicembre consente di fare ripartire il servizio di prestito dei libri in biblioteca su prenotazione. Per questo motivo il servizio viene riattivato fin da venerdì 4 dicembre in alcune biblioteche di Milano, e nelle altre da mercoledì 9 dicembre. Le sedi in cui è già possibile effettuare il ritiro e la restituzione dei prestiti già prenotati sono la biblioteca centrale Sormani e le seguenti rionali: Chiesa Rossa, Gallaratese, Lorenteggio, Tibaldi, Harar e Valvassori Peroni.

Il personale del sistema bibliotecario che, nei giorni scorsi, si era reso disponibile per la consegna a domicilio tornerà ad operare in biblioteca, tuttavia l'attività di consegna a domicilio per gli utenti in condizione di fragilità (cittadini over 70 e tutti coloro che, a causa dell’epidemia Covid-19 o altre condizioni di salute, non possono uscire di casa o per i quali è raccomandabile non farlo) proseguirà grazie agli operatori della rete "Ugo" fino al 31 gennaio 2021.

Biblioteche a Milano: attive anche le edicole

Per i cittadini che non hanno problemi di mobilità, oltre alla possibilità di ritiro e restituzione presso le biblioteche, è prevista anche la possibilità di ritirare i libri prenotati presso alcune librerie del circuito Lim (Librerie Indipendenti Milano) e in trentasei edicole associate a Snag (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai). Un servizio particolarmente utile per gli utenti che non hanno una biblioteca nelle immediate vicinanze, in grado di ampliare la rete dei "punti prestito", offrendo un servizio di maggiore prossimità territoriale.

Per accedere al servizio basterà collegarsi dal 7 dicembre al portale del Sistema Bibliotecario di Milano e prenotare dal catalogo online le opere a cui si è interessati, scegliendo contestualmente l’edicola o la libreria in cui ritirarle. L’elenco delle sedi di ritiro sarà aggiornato in tempo reale. Il servizio sarà attivo in via sperimentale fino al 31 gennaio 2021.