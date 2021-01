Ricerca sul covid, la Statale di Milano primo ateneo in Europa e quarto nel mondo

L'università degli Studi di Milano è il primo ateneo a livello europeo e il quarto a livello mondiale per numero di articoli scientifici pubblicati sul virus Sars-CoV-2. A certificarlo la rivista Science dopo che nei primi sei mesi del 2020 ha pubblicato 287 paper sul tema.

Nel mondo precedono la Statale nella classifica stilata solo la Harvard Medical School e le due università di Wuhan. In Europa, invece, se si considerato anche gli istituti di ricerca, il primo in classifica per articoli pubblicati è il francese Inserm al quale l'ateneo milanese segue subito dopo, in seconda posizione.

L'articolo in cui Science ha pubblicato l'elenco delle università più attive nella pubblicazione di paper sul nuovo coronavirus fotografa a livello internazionale il coinvolgimento degli scienziati, in primis quelli di Wuhan, che a differenza delle autorità competenti hanno sin da subito cercato di diffondere le loro conoscenze sull'infezione, già a gennaio 2020.

Oltre al cospicuo numero di pubblicazioni, l'Università degli Studi ha contribuito alla ricerca scientifica sul covid anche in termini di ampiezza e importanza dei temi oggetto di studio. “Fa sempre piacere - ha commentato il rettore Elio Franzini – vedere il valore della Statale riconosciuto a livello globale per il suo impatto sulla ricerca e sul controllo del Covid-19 e constatare come l’emergenza sia stata in grado di reclutare immediatamente le forze migliori all’interno dell’ateneo, generando nuova conoscenza a favore della comunità scientifica internazionale”.