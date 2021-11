Da oggi i richiami per i vaccinati con Johnson, come prenotare e quanto tempo deve passare

Via libera. Da oggi, giovedì 11 novembre, in Lombardia potranno prenotare il richiamo del vaccino anti covid anche le donne e gli uomini che hanno ricevuto il siero anti covid monodose Johnson & Johnson.

Stando alle indicazioni della struttura commissariale, la possibilità del richiamo - in questo caso una sorta di seconda dose - è consigliata per tutti i cittadini vaccinati da almeno sei mesi, purché siano maggiorenni. La seconda iniezione avverrà con vaccino m-Rna, Comirnaty o Spikevax, quindi Pfizer o Moderna. La prenotazione deve avvenire attraverso la piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it ormai utilizzata da mesi.

Sullo stesso sito possono prenotare la loro terza dose, al momento, gli over 60, i pazienti trapiantati e immunocompromessi o con elevata fragilità oltre che gli operatori sanitari e sociosanitari.

"L'ottima organizzazione della campagna vaccinale - ha sottolineato la vicepresidente e assessore al welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti - e il grande senso civico dei lombardi ci hanno permesso di uscire dall'incubo di un'epidemia pervasiva che ha causato molte sofferenze. Oggi la dose di richiamo, mantenendo il controllo sulla circolazione del virus, intende ripetere quell'azione con la stessa garanzia di efficacia".

"Il coronavirus - ha concluso la Moratti annunciando il via libera ai richiami anche per i vaccinati con Johnson - circola ancora nel nostro Paese e dobbiamo sempre ricordarlo. Per questo, ora, rimane prioritario sostenere la ripartenza e preservare le strutture sanitarie, in vista di un possibile rialzo dei contagi. Continuiamo, quindi, a vaccinarci e rispettiamo sempre le regole di prevenzione e sicurezza".