Coronavirus, ricoverati in ospedale Galliani e Marotta

Adriano Galliani e Giuseppe Marotta sono ricoverati in ospedale per il Covid. La notizia è emersa giovedì ma i ricoveri risalgono in entrambi i casi a qualche giorno fa. Galliani, senatore di Forza Italia e amministratore delegato della società calcistica del Monza (in passato aveva ricoperto lo stesso ruolo nel Milan di Silvio Berlusconi), aveva contratto il virus con test positivo il 26 febbraio. Dopo un periodo di isolamento fiduciario, domenica è stato ricoverato al San Raffaele.

E' seguito da Alberto Zangrillo, primario di anestesia e medico di Berlusconi. Secondo quanto si apprende, il ricovero è avvenuto a scopo precauzionale per un lieve peggioramento delle sue condizioni che, però, ora sarebbero invece in miglioramento.

Ricoverato da qualche giorno anche Marotta, amministratore delegato dell'Inter, risultato positivo al Covid il 25 febbraio. Il manager si trova all'Humanitas di Rozzano. Anche le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Marotta e Galliani, il 22 febbraio, avevano partecipato a Roma all'assemblea della Figc che aveva rieletto come presidente Gabriele Gravina.