Un terzo di ricoverati ha il covid ma è in ospedale per altri motivi

A partire dal 14 gennaio la Lombardia separa, nei conteggi, i ricoverati in ospedale per covid da quelli che si trovano in nosocomio per altre ragioni e, in più, sono stati trovati positivi al tampone di controllo che, da inizio pandemia, viene effettuato a tutti i ricoverati. Il dato non è destinato a generare clamorose variazioni sui numeri dei cosiddetti 'bollettini' diffusi ogni giorno dal ministero e dalla regione, ma è utile per una fotografia più precisa della realtà ospedaliera.

La Lombardia ci tiene parecchio anche perché il tasso di ricovero (rispetto ai posti letto complessivi) è uno dei parametri per stabilire il colore della regione. Il 24 gennaio mezza Italia, Lombardia compresa, sembra destinata alla zona arancione. Con le nuove regole non cambierebbe nulla per i vaccinati, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, ma si tornerebbe al divieto di spostamento tra comuni (se non in caso di necessità) per i non vaccinati. Se, dal conteggio dei ricoverati per covid, si escludessero i ricoverati positivi al covid ma in realtà in ospedale per altri motivi, il passaggio ad una zona 'peggiore' si allontanerebbe.

E' per questo motivo che il governatore Attilio Fontana - insieme alla sua vice, Letizia Moratti - ha chiesto al comitato tecnico scientifico e al ministero della salute di considerare questa differenza. La risposta per ora è assai tiepida: non è detto che se ne parli a breve. C'è però anche un'altra ragione, meramente organizzativa, e riguarda la 'tenuta' del sistema salute. Non è un mistero che, in Lombardia, diverse operazioni non urgenti siano rimandate a tempi di minor pressione. La differenziazione consentirebbe di non differenziare più tra covid e non covid, ma tra chi è in ospedale a causa del covid e chi (pur avendo anche il covid) ha necessità di un ricovero per altri motivi.

I ricoverati per altre patologie che hanno anche il covid

Ma quanti sono dunque i ricoverati per covid (quindi per pomonite e insufficienza respiratoria dovute al virus) rispetto ai ricoverati che hanno anche il covid? La stima per ora parla, in Lombardia, di un dieci per cento di ricoverati in terapia intensiva a cui è stata riscontrata la positività, ma che in realtà si trovano lì per altre patologie. La percentuale sale al trenta per cento abbondante per cui è invece nei reparti ordinari di ricovero. Tradotto in numeri, e prendendo quelli del 'bollettino' diffuso domenica 16 gennaio (su dati del 15), significa una trentina scarsa di ricoverati in intensiva (su 268) e di più di un migliaio (su 3.566) nei reparti ordinari.

La separazione dei percorsi

Non solo. La nuova classificazione rispecchia una necessità che emerge dai reparti. Gli ospedali sono sotto stress soprattutto dal punto di vista organizzativo. Si continuano a ricavare spazi per i positivi, sottraendo letti a chi ha altre necessità. Di conseguenza si posticipano gli interventi e i ricoveri già fissati. Tra i medici inizia a circolare la proposta di una revisione dei percorsi. «Mai come ora la priorità va data ai pazienti non Covid, che sono comunque la maggioranza. Anche in pronto soccorso gli accessi stanno tornando ai livelli del 2019» secondo Andrea Bellone. L’ex direttore del pronto soccorso del Niguarda oggi è vicepresidente di AcEMC, associazione che si occupa del sistema emergenza e presidente di un congresso che mette insieme urgentisti e rianimatori. «Non è pensabile accumulare ulteriore ritardo nel trattamento delle patologie non Covid». Nel Milanese gli ospedali stanno già rimandando tra il 25 e il 50 per cento delle operazioni. «Si continuano a creare reparti per i positivi, ma così non si trova più una collocazione per gli altri malati — dice Bellone —. La variante Omicron del virus diventerà a breve dominante. Avremo più contagiati, ma avranno un impatto clinicamente meno rilevante». Da qui il suggerimento di una nuova strategia: «Bisognerebbe abolire la prerogativa dei percorsi separati tra casi Covid riscontrati occasionalmente e non Covid a partire dal pronto soccorso fino ai reparti ospedalieri di bassa e media intensità clinica».

La nuova strategia

Una rivoluzione rispetto alle regole attuali che prevedono un tampone all’ingresso e una rigida distinzione tra gli spazi per gli infetti e quelli per i non contagiati. «L’unica attenzione alla separazione dei percorsi — aggiunge Bellone — dovrebbe riguardare i codici rossi e i pazienti fragili, che rischiano di finire in terapia intensiva, insieme ai non vaccinati. Così potremmo salvare parte degli interventi chirurgici». Il tutto va accompagnato da un continuo impegno nelle vaccinazioni. La proposta non è ancora stata formalizzata. Ma da più parti si condivide la necessità di un cambio di passo.