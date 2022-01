Nella terapia intensiva in Fiera ci sono soltanto non vaccinati

Cento per cento. Nella terapia intensiva dell'ospedale in Fiera a Milano, riaperto nei giorni scorsi per fronteggiare la nuova ondata di contagi covid, ci sono soltanto non vaccinati. A svelarlo è stato il commissario nazionale per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che lunedì ha visitato gli hub di Gallarate e proprio del Portello insieme al coordinatore lombardo per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso.

"Ho parlato con la responsabile della parte ospedaliera, in questo momento ci sono ricoverate 25 persone in terapia intensiva, tutte non vaccinate", le parole del generale, evidentemente chiare. I "nostri concittadini che ancora esitano capiscano questo messaggio: è davvero davvero importante", ha ribadito Figliuolo.

A cui ha fatto eco Bertolaso: "La dimostrazione più chiara dell'esigenza di vaccinarsi è qui: questo centro di terapia intensiva che ha riaperto per terza volta in 2 anni e quelli che sono ricoverati in questo momento sono tutti pazienti che non si erano vaccinati". Il vaccino "magari non ci dà la possibilità di non prenderci Omicron, ma ci dà la garanzia di non finire in ospedale spessissimo e - ha rimarcato il consulento del Pirellone di non finire in terapia intensiva sempre".

E lo stesso Bertolaso, in tema di vaccini, ha annunciato un'importante novità. Da febbraio, infatti, in Lombardia sarà disponibile "Novavax", l'ultimo vaccino anti covid approvato dalle autorità sanitarie. "Si potrà essere vaccinati con Pfizer, Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione", ha spiegato. Per questo motivo non bisogna pensare "che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo il Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali - ha sottolineato -, i vaccini sono tutti uguali".