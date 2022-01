L'epidemia dei non vaccinati a Milano e in Lombardia

Continua ad aumentare la pressione sugli ospedali di Milano e della Lombardia. Non è una impressione, lo dicono i dati. E i numeri non mentono. A Capodanno nelle strutture sanitarie della Regione c'erano 2.167 persone che lottavano contro il covid (222 in terapia intensiva e 1.945 nei reparti ordinari), in 10 giorni c'è stato un aumento del 59,5%. Attualmente, infatti, negli ospedali della Lombardia ci sono 3.458 malati covid; 256 in terapia intensiva e 3.202 nei reparti ordinari (dati aggiornati al bollettino di martedì 11 gennaio).

Un aumento che ha spinto i vertici regionali a tagliare gli interventi fissati nei mesi scorsi e, soprattutto, a riaprire i posti letto allestiti nei vecchi padiglioni della Fiera. "L'astronave" voluta e creata da Bertolaso nei momenti più bui della primavera 2020.

Nella giornata di martedì la direzione Welfare ha diffuso i dati più specifici in grado di tracciare i profili delle persone ricoverate. I numeri non mentono, anzi mostrano - come se fosse ancora il caso di ribadirlo! - come il vaccino eviti le forme gravi di covid. 163 delle 256 persone ricoverate in terapia intensiva non sono vaccinate. Sono tanti? Sì, soprattutto se guardiamo il dato rapportato alla popolazione. Ogni milione di persone non vaccinate contagiate 217 finiscono in terapia intensiva. Lo stesso indicatore per i non vaccinati, invece, è mostruosamente più basso: ogni milione di persone vaccinate che contraggono l'infezione solo 10,9 finiscono nei letti delle rianimazioni.

Lo stesso discorso vale anche per i reparti ordinari in cui ci sono 1.199 persone non vaccinate e 2.003 quelle che hanno ricevuto il vaccino. I non vaccinati sono di meno, verissimo, ma la loro età media è più bassa (64 anni contro i 73 dei vaccinati) e soprattutto sono tantissimi in relazione alla popolazione di riferimento. Ogni milione di persone non vaccinate che si infettano 1.602 finiscono in ospedale mentre i vaccinati infettati che vengono ricoverati sono 236 ogni milione di casi.

Inutile dire che se non esistessero i novax la situazione sarebbe molto diversa: Lombardia sarebbe ancora in zona bianca e non traballerebbe tra il giallo e l'arancione.