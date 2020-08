La festa in piscina con 20 persone, poi si sente male: ragazzo 17enne grave in terapia intensiva

Permangono gravi le condizioni del 17enne bergamasco ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano. Il giovane, di Albano Sant'Alessandro, aveva partecipato sabato scorso a una festa in piscina con una ventina di ragazzi.

Secondo il racconto della famiglia, era stato male subito, il giorno dopo: febbre, crampi allo stomaco e forti disturbi gastrointestinali. La situazione non è migliorata nei 2 giorni successivi e così martedì i famigliari l'hanno portato all'ospedale di Seriate: qui la conferma della positività al virus, è covid-19. I sanitari hanno deciso poi per il suo trasferimento al Policlinico. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un altro bollettino sulle sue condizioni, per ora i medici si limitano a riferire che è "sotto monitoraggio". Da quanto è stato riportato, nelle settimane precedenti non aveva avuto alcun contatto con persone poi rivelatesi positive. Non è chiaro, quindi, se sia stato contagiato da un portatore asintomatico alla festa. Lo studente era in buona salute e senza alcuna patologia pregressa.

Per i 20 giovani che hanno partecipato al party in piscina, rintracciati e contattati dall'Ats, sono scattati i tamponi e l'isolamento preventivo.