Covid, 43 positivi a Malpensa, 12 a Linate e 33 a Orio: i numeri dei tamponi negli aeroporti

Lo 0,24% dei positivi a Malpensa, lo 0,65 a Linate e lo 0,88 - cifra più alta - a Orio. Ecco i primi risultati dei tamponi effettuati negli aeroporti lombardi sui viaggiatori di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, i quattro paesi europei considerati a rischio dal ministero della salute italiano.

A fornire i numeri è stato l'assessore al welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera, che lunedì mattina ha visitato l'area tamponi allestita a Malpensa. Solo dal 19 di agosto, in 11 giorni, abbiamo fatto 17.825 tamponi soltanto a Malpensa con 43 positivi. Di questi 2 provenienti da Croazia, 14 dalla Grecia e 27 dalla Spagna. Territorialmente 2 della provincia di Bergamo, 1 di Como, 3 di Monza e Brianza, 2 di Varese, 2 di Pavia, 29 di Milano, 1 di Bologna, 1 di Roma, 1 di Livorno e 1 di Torino", ha fatto sapere il titolare del welfare.

"Il bilancio - ha affermato - dopo le prime settimane è estremamente positivo. A Linate si fanno a tutti coloro che arrivano e, al 30 agosto, ne avevamo fatti 1.837, con 12 positivi. A Orio al Serio con i drive through che ci sono alla Fiera li si fa a moltissime persone. Alla serata di domenica 30 agosto erano 3.711 i tamponi effettuati e 33 i positivi", ha spiegato ancora l'assessore.

È stato lo stesso Gallera, proprio da Malpensa, a invitare tutti alla massima cautela perché il covid "gira ancora". "Il virus è arrivato da noi come una bomba atomica - ha concluso l'assessore - che noi abbiamo dovuto affrontare per primi e abbiamo avuto una grande capacità di reazione. Mi appello ai cittadini affinché, anche in questa fase, tengano alta la guardia".