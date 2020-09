Coronavirus, più di 100mila insegnanti ancora senza test sierologico: già 4.528 i positivi

Obiettivo: tornare in aula in sicurezza. Prosegue in regione Lombardia lo screening di docenti e collaboratori scolastici in vista del ritorno a scuola dopo i mesi di stop a causa dell'emergenza coronavirus.

Dal Pirellone hanno lanciato una campagna di test sierologici, su base volontaria, per gli insegnanti e il personale per cercare di ridurre al minimo i rischi di un potenziale contagio tra i banchi. Al 10 settembre, stando ai dati forniti dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, su 206.687 persone interessate si sono registrati in 113.041, oltre la metà. I test ad ora effettuati sono 95.324: "Le analisi - ha spiegato l'assessore - hanno evidenziato 4.528 casi positivi che sono stati sottoposti al tampone immediatamente".

In caso di test sierologico positivo, infatti, maestri e collaboratori vengono sottoposti al tampone per verificare se l'infezione è ancora in corso - il sierologico certifica solo l'avvenuto contatto col virus - e di conseguenza se sono ancora positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I test proseguiranno fino al 18 settembre per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening", ha concluso Gallera, sottolineando poi come "Il 59% delle prenotazioni" sia "avvenuto attraverso l'APP 'Salutile' e al portale web dedicato".