Sala ha il covid: "Febbre, tosse e dolori muscolari"

E' positivo al covid il sindaco di Milano Beppe Sala. Lui stesso lo ha scritto sabato mattina su Instagram. "Ho il covid. Il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po’ di febbre e di tosse. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono", il suo messaggio.

L'ultimo appuntamento pubblico è stato, venerdì sera, a Sesto San Giovanni: Sala ha partecipato alla chiusura della campagna elettorale di Michele Foggetta (candidato sindaco di centrosinistra). In precedenza, il sindaco meneghino aveva partecipato tra l'altro ad alcuni eventi elettorali fuori città e all'inaugurazione del Salone del Mobile e del Design.

"Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa", conclude Sala su Instagram postando una fotografia in versione smart working.