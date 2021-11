Sala, sì a limitazioni anti covid per Natale

No all'obbligo vaccinare perché "tecnicamente è difficile da fare", ma una stretta in vista del Natale sì. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala parlando dell'emergenza covid e delle feste natalizie quasi imminenti, a margine dell'inaugurazione di Eicma. "Sarebbe irrealistico immaginare l'obbligo vaccinale, tecnicamente è difficile da fare, ma credo che una stretta nel periodo natalizio ci stia", ha commentato il primo cittadino di Milano: "Però per proteggere questo periodo delicato ovviamente ci sta il privilegio di chi è vaccinato".

"Dal mio punto di vista - ha aggiunto Sala - mi chiedo come si fanno i controlli perché se è un tema di accesso a determinati luoghi e qualcuno verifica va bene. Se siamo noi a dover controllare la quantità di gente che sta in giro è un po' più complesso. Bisogna mettere insieme la regola e l'applicazione della regola".

Green pass per i bus, "meglio decida chi sa"

Infine il sindaco si è detto d'accordo sulla terza dose di vaccino dopo cinque mesi: E' buono, mi sembra giusto, è un'analisi tecnica. La via della vaccinazione è l'unica, i numeri parlano chiaro e i Paesi più in difficoltà sono quelli con i tassi di vaccinazione più bassi". E, sul green pass per il trasporto pubblico locale, non si è voluto esprimere, ritenendo che si tratti di una "analisi tecnica da lasciare a chi di dovere".