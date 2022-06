Sala è guarito dal covid: "Mi mancava il caffè a Palazzo Marino"

E' tornato a lavorare nella sede comunale di piazza della Scala il sindaco di Milano Beppe Sala, dopo la guarigione dal covid. Lo ha scritto lui stesso, postando sui social netwokr una sua foto in ufficio con una tazzina di caffè: "Mi mancava proprio il caffè di Palazzo Marino", ha scritto nel post. Tra i primi a commentare, l'amico e collega primo cittadino di Firenze Dario Nardella: "Bene! Auguri Beppe!", ha ripsosto.

In precedenza, sabato 11 giugno, Sala aveva annunciato di essere positivo al covid, scrivendo: "Il disagio sembra relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po' di febbre e tosse. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletat".

Durante questi dieci giorni abbondanti, Sala è rimasto a casa in isolamento e ha continuato a lavorare in smart working. Intanto in tutta Europa si assiste ad un aumento di casi di positività, attribuiti alla diffusione della variante Omicron 5, che sembra sia contagiosissima. Secondo il virologo milanese Fabrizio Pregliasco, potrebbe esserci un picco di contagi intorno a metà luglio e rimane consigliabile indossare la mascherina nei luoghi affollati, in modo da proteggersi. Avere fatto tre dosi di vaccino e, magari, avere anche già contratto il covid, secondo il virologo, non garantisce immunità dal contagio.

Secondo i dati di mercoledì 22 giugno, riferiti al giorno precedente, in Lombardia sono stati riscontrati oltre 9mila casi di nuova positività al covid.