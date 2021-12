Covid, Sala: "Se serve mascherine all'aperto in tutta Milano"

"Fino a Natale la situazione è tranquilla, vediamo dopo Natale come andrà. D'altro canto noi su Capodanno abbiamo già molto limitato i nostri eventi, lanciando allo stesso tempo segnali di attenzione. Se serve estenderemo l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto al resto di Milano". Queste le parole del sindaco di Milano Beppe Sala sulle conseguenze dell'andamento della pandemia.

"Avremmo tutti voluto un Natale un po' più rilassato e anche quest'anno non è così - la parole del primo cittadino -. Però, ecco, questa è la situazione". "Certamente - ha continuato il primo cittadino facendo riferimento all'aumento dei contagi - preoccupano. Poi certamente ormai viviamo alla giornata, nel senso che siamo consapevoli che le decisioni che prendiamo hanno valore in questo momento, dopo il quale bisognerà modificarle".

"Il punto è come sempre, considerare chi è più penalizzato dalla situazione che emerge, se, ad esempio, dovessimo andare in zona gialla - ha proseguito Sala - non è che su bar e ristoranti non ci siano conseguenze, ma per il mondo della cultura, ad esempio, è ancora peggio".

"Non so più di questo cosa si possa fare, al di là di rispettare le nuove norme, nel caso dovessimo andare in zona gialla, ed eventualmente estendere l'uso della mascherina (anche all'aperto, ndr)", ha chiosato il sindaco.