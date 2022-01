Pandemia covid, Salone del mobile rinviato

Niente Salone del mobile ad aprile. L'attesissima manifestazione prevista tra il 5 e il 10 aprile è stata rimandata a causa dell'alto numero di contagi covid dovuti alla variante omicron. A decidere di rinviare la kermesse il cda degli organizzatori di Federlegno Arredo Eventi, di concerto con Fiera Milano.

Arriverà nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio l'ufficialità sulla nuova data della Design Week, che dovrebbe tenersi a due mesi di distanza rispetto a quanto programmato, dal 7 al 12 giugno. Come ogni anno, la manifestazione sarà una vetrina internazionale sul mondo dell'arredo e del design. Tre i settori previsti, classico, con un focus su tradizione e artigianato; design, incentrato su estetica e innovazione; e xLux, spazio consacrato al lusso.

Migliaia i prodotti che verranno esposti negli spazi di Rho Fiera Milano, che in media ogni anno per l'occasione vengono visitati da circa 370mila persone provenienti da 118 Paesi. Nel 2021 Il Salone del Mobile si era tenuto dal 5 al 10 settembre col nome di Supersalone vedendo la curatela dell'archistar Stefano Boeri, con cinque co-progettisti. Per la prima volta era rimasto aperto tutti i giorni anche al grande pubblico, oltre che agli operatori del settore.

Insieme al Salone del mobile, come da tradizione, arriverà anche il Fuorisalone, con una ricca proposta culturale e un "progetto di straordinario valore, capace di intrecciare design, tecnologia, e storia", come scrivono gli organizzatori.